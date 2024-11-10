Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü’nde toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Başkan Erdoğan, en son 5 Haziran 2023'te yeni Kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti. Kabine toplantısında Erdoğan'ın son dönemde Rusya, Kırgızistan ve Macaristan'da yürüttüğü diplomasinin sonuçları ele alınacak. Ayrıca ABD'deki seçim sonuçlarının Türkiye ve dünya politikalarına etkileri masada olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadeleye ağırlık verilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün teröre, suç örgütlerine yönelik operasyonları da değerlendirilecek. Terörü kaynağında kurutma stratejisi ele alınacak, terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek. Son günlerde terörle iltisaklı olduğu belirlenen Mardin, Batman, Halfeti ve Esenyurt belediyelerine atanan kayyumlar da gündemde olacak.