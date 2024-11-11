İzmir dahil 16 ilde ’KUYU-37’ operasyonu! 270 şüpheli yakalandı

Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 16 ilde 'KUYU-37' operasyonları düzenlendiği bildirildi. Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi 270 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silah ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, suç üstlenme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme ve kasıtlı olarak kamu malına zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı.

Elebaşılığını Kırmızı Bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Adana merkezli 16 ildeki "KUYU-37" operasyonlarında örgütü üyesi 270 şüpheli yakalandı❗ 🚩Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM… pic.twitter.com/yba3l4FQPq — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 11, 2024

Operasyonlarda 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 adet AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulduğu ifade ederek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" açıklaması yapıldı.