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Emine Erdoğan: Zirve, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü ifadesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir" dedi.

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan: Zirve, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü ifadesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ni değerlendirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum."

"Bu zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir.

Bu ortak iradenin, herkes için daha adil bir dünyanın kapılarını açmasını temenni ediyorum."

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