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Haberler Gündem Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma!

Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan daha sonrasında Katar Emiri ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Külliye'de Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye-Katar arasında 9 yeni anlaşma imzalandı.

HABER MERKEZİ
Türkiye ile Katar arasında 9 yeni anlaşma!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, Ankara'da stratejik iş birliği ve bölgesel krizleri ele almak için bir araya geldi. Düzenlenen karşılama töreninin ardından iki ülke arasında 9 yeni anlaşma imzalandı.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, El Sani'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, El Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Başkan Erdoğan ve El Sani'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. El Sani, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı.

Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Sani, merdivenlerde Türkiye ve Katar bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

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