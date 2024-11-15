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MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.

HABER MERKEZİ
MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz

Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerine geçit vermedi. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerine düzenlenen operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK!"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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