Rize’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hemşin ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.02'de oldu. Yerin 12,85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Rize'nin yanı sıra Erzurum, Ardahan, Rize ve Trabzon'da da hissedildi.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rize'de meydana gelen depremin Artvin, Bayburt ve Erzurum'dan da hissedildiğini ifade etti. Ali Yerlikaya paylaşımının devamında şunları aktardı; "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.