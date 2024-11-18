Bakan Göktaş talimat verdi, kimsesiz vatandaşlara yönelik çalışma başlatıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak. Havaların soğumasının ardından sokakta kalan kimsesizlerin barınma ihtiyaçları, kamu misafirhaneleri ve otellerde karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması kapsamında temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları karşılanacak kimsesizlere gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.

ŞÖNİM'İN SAYISI 84

ÖTE yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM), 7 gün 24 saat esasıyla şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik hizmetler yürütülüyor. 2012'de 13 olan ŞÖNİM'lerin sayısı bu yıl itibarıyla 84'e ulaştı. Burada şiddet mağdurunun ihtiyaç duyduğu destek, işbirliğiyle tek elden sağlanıyor.