Kalkan-30 operasyonları: 1644 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-30 operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı" dedi.

Ülke genelinde düzenlenen "KALKAN-30" operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam: —51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve —1.644 düzensiz göçmen yakalandı❗️ Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla… pic.twitter.com/HxGmDeT4Ck — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 18, 2024

442 BİN 778 ŞAHSIN KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Operasyona ilişkin detaylar ise şu şekilde:

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi.

Operasyonlar sonucu 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polis, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.