Narin davasında sanıklardan şok konuşmalar

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında aile üyelerinin neşeli halleri dikkat çekmeye başladı. Son olarak, Narin'in abisi tutuklu sanık Enes Güran'ın, cezaevinden yaptığı görüntülü telefon görüşme kayıtları ortaya çıktı.

YAS EVİ DEĞİL Mİ?

Ortaya çıkan görüntülerde yas evi değilmişcesine bir durum olduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağabey Enes Güran, "Allahın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık" ifadeleri kullanırken, Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, "En azından sizin çıkacağınız kesin." Enes, "Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten" ifadelerini kullandı. Enes Güran, "Narin benim diş fırçamı kullandı bir şey olur mu?" derken tutuklu olmayan ağabey Baran Güran ise, "Ondan bir şey olmaz sen neden kendine endişe ediyorsun? Yenge Hediye ifadesini verdi senin evde olduğunu söylüyor. Biraz sabret" ifadelerini kullandı.