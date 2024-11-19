Büyülü tehdit

İZMİR Karşıyaka'da dikkat çeken bir şiddet olayı yaşanıyor. İki çocuk annesi 48 yaşındaki Vildan Güneş, ayrıldığı eşi ve iki kızının babası olan iş insanı Ahmet Çalışkan'ın ikinci eşinden şikayetçi oldu.

Almanya'da taksi şirketi işletmecilği yapan Özer Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V'nin büyü ve tehditlerle kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri süren Vildan Güneş "Ölmek istemiyorum, bu kadından korkuyorum" dedi.

Almanya'da ticaretle uğraşan Özer Çalışkan'ın ilk eşi olan Gülcan V.'nin kendisine büyü başta olmak üzere her türlü mesajla ölüm tehditlerinde bulunduğunu belirterek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gülcan V'nin hakkındaki iddialara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

BAŞIMA GELECEKLERDEN SORUMLU

YENİ ASIR'a konuşan Vildan Güneş, "Ben Özer'in ikinci eşiyim. Kızlarımın babasının maddi durumu çok iyi. Milyonlarca Euro'luk mal varlığı bulunuyor. Benden önce evlenip boşandığı o kadın, kızlarım mirastan en büyük payı alacak diye bana her türlü psikolojik şiddeti uyguluyor. Ölümle hatta büyü yaparak tehdit ediyor. Benim ve kızlarımın başına bir şey gelirse sorumlusu, boşandığım eşimin ilk eşi Gülcan V.'dir" dedi.