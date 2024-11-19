CHP yönetimi yine bildiğimiz gibi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Özgür Özel başkanlığında Esenyurt'ta toplandı. MYK'nın ana gündem maddesini ise tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında başlatılan soruşturma oluşturuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile çok sayıda MYK ve parti üyesi katıldı.

Özgür Özel, Ahmet Özer tutuklandıktan sonra bütün parti başkanlarını düzenlenen mitinge davet etmişti. Tepki çeken mitingin ardından CHP yönetimi şimdi de MYK'yı Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda topladı. Bu durum da yine akıllara 'CHP yine bildiğimiz gibi' düşüncesini getirdi.

Öte yandan Ahmet Özer'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürü Renas Kılıç hakkında da herhangi bir işlem yapmadığı ortaya çıktı. Öte yandan dün sabah saatlerinde DEM Parti Esenyurt binasına düzenlenen baskında kitap ve fotoğraflara el konulmuştu. DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında dün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt İlçe binasına sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

DEMLİ BAŞKANLARA GÖZALTI

Aramada bahse konu anma etkinliğinde kullanılan materyaller ile çok sayıda yasaklı yayına, dijital materyallere ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi. Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör propagandası yapmak" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.