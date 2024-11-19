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Yasadışı bahise teşvik davasında ikinci dalga

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahise teşvik ettikleri iddiasıyla sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan,Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

AA
Yasadışı bahise teşvik davasında ikinci dalga

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada, 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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