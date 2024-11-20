‘Bebeği öldür’ diyen sanık konuştu! ’Çirkin bir cümle’

10 bebeğin ölümüyle suçlanan 47 sanıklı yenidoğan çetesi hakim karşısında. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmanın ikinci gününe, organize suç örgütü elebaşı doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 42 sanık ile avukatları katıldı.

EPİKRİZİ İTİRAF ETTİ

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök, Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını, hemşiresi olduğu Fırat Sarı'nın son 6 ay şoförlüğünü de yaptığını anlattı. Toplumda infial yaratan "Bebeği öldür" cümlesini söyleyen kişi olan Gök'e o diyalog soruldu. Gök şöyle yanıt verdi; "Çirkin bir cümle... Sürekli kalbi durup döndürülen bir bebek vardı o yüzden söyledim." Tapelerde geçen "Mehtap çocuğu öldür 50 satürasyonlu çocuk mu olur? " şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine de Gök, "Bebeği görmedim, sadece 50 satürasyon bir bebek için çok düşük. Sadece görüşümü belirttim.

Normalde böbrekler ve vücut iflas eder öyle bırakılır ama ben bebeği görmedim." şeklinde cevap verdi. Gök, bütün hemşirelere epikrizlere yardım ettikleri için para verildiğini itiraf etti. Gök, "Kimse hayrına bir şey yapmıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) para almak için yatışlar uzatılıyordu" dedi. Duruşmada tutuklu sanık Deniz Korkmaz, "Reyap Hastanesi çok yoğun olduğu için hemşireler hastalara bakmıyordu. Hastane hastaları satılan bir eşya gibi görüp sadece para almak için kullanıyordu. Bu zihniyette olan insanların bunları yapması kaçınılmazdı. Bize daha az şişe kullanılırsa, daha çok para kazanırız bize de çok malzeme gelir diyorlardı. Hastaların yoğun bakım süreçlerinde malzemeden tasarruf etmeye çalışıyorlardı. Hastanedeki tüm aletler bozuktu. Bu insanları ben CİMER'e şikayet ettim" diye konuştu.

'DÜŞÜNDÜKÇE ÇILDIRIYORUM'

Davayı takip eden mağdur anne Çiğdem Sarı Nuray yaşadıklarını anlattı. Anne Nuray, "Düşündükçe çıldırıyorum. Erkek bebeklerin testislerini sıkarak kurutmaları... İlaçların dışında, yanakları sıkılan çocukları görmüşsünüzdür. Benim çocuğuma da yapıldı mı? Benim çocuğum da bu zülmü bu işkenceyi gördü mü?" şeklinde konuştu.