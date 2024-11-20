İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan terörle mücadelede kritik mesajlar: Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, 2024 yılında terörle mücadelede elde edilen başarılar ve kararlılıkla sürdürülen operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı amansız mücadelesine dikkat çekti.

TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BELİNİ KIRDI

Terör örgütlerini hem kırsalda hem de şehirlerde köşeye sıkıştıran güvenlik güçleri, yılın ilk 10 ayında kapsamlı operasyonlarla örgütlerin belini kırdı. Kırsal Operasyonlar: "55 büyük çaplı operasyon, 326 orta çaplı operasyon, 35 bin 471 küçük çaplı operasyon ile toplamda 35 bin 852 operasyon" düzenlendi. Şehir Operasyonları 'da ise; 9 bin 134 kişi gözaltına alındı, 1.600 kişi tutuklandı, 2.162 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Toplamda 4 bin 669 operasyon, şehir merkezlerindeki örgüt bağlantılarını hedef aldı.

116 SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2024 yılında etkisiz hale getirilen 116 sözde üst düzey terörist arasında 19 Kırmızı, 6 Sarı ve 91 Gri kategoride arananlar bulunuyor. Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya devam edeceğiz" diyerek, teröristlerin lider kadrolarına yönelik operasyonların süreceğini ifade etti.

TERÖRÜN FİNANSMANINA BÜYÜK DARBE

2024'te düzenlenen 516 operasyonda, terör örgütlerine ait 112 milyon 506 bin TL ele geçirildi. Operasyonlarda 1.211 kişi gözaltına alınırken, 413 kişi tutuklandı. Ele geçirilen fonların örgütlere göre dağılımı şu şekilde: "FETÖ: 44,8 milyon TL, DEAŞ: 58,8 milyon TL, PKK/KCK: 8,3 milyon TL, Sol örgütler: 320 bin TL"

"TERÖRÜ BESLEYEN KAYNAKLARI KURUTUYORUZ"

Bakan Yerlikaya, terörün finansmanına yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirtti. "Kara parayı yok etmek, terörün kökünü kazımaktır" mesajı verdi.

ENGELLENEN TERÖR EYLEMLERİ

terör eylemlerinin engellenmesinde yerli ve milli savunma sanayinin desteğinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, 2024'te güvenlik güçlerinin başarılı istihbarat çalışmaları sayesinde 295 terör eylemi engellendi. Bunlardan: 164'ü bombalı saldırı planı, 81'i PKK, 11'i DEAŞ tarafından organize edilen eylemlerdi.

"TERÖRİSTLERİN BAŞINI EZMEYE DEVAM EDECEĞİZ!"

Türkiye, yalnızca sahada değil, terörizmi besleyen tüm unsurlarıyla mücadele ediyor. Bakan Yerlikaya'nın ifadeleriyle:

"Milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir hain emele izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizin kararlılığıyla terörün kökünü kazıyacağız."