Ömer Çelik: Meclis’te eşkıyalık kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları ifade etti:

"BU BİR SİYASİ BARBARLIKTIR"

"Dünya siyaset tarihinde meclisler, parlamentolar, konuşmaların müzakerelerin yapıldığı yerler olarak kurulmuştur. En temel konular, müzakereler bütçelerde tartışılır. Dolayısıyla konuşma yeri olan meclis'te bugün CHP milletvekillerinin İçişleri bakanımızın salona girşinin engellenmeye çalışılması siyasi eşkıyalıktan başka bir şey değildir. Fiziki saldırı, fiziki engelleme kabul edilemez. Bu bir siyasi barbarlıktır".

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez.

Hiç kimse Bakanlarımızı ve Milletvekillerimizi susturamaz. Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz. Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır.

CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır. Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir".