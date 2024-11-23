Muğla’da tarihi an! İlk anıtsal çeşme binası gün yüzüne çıktı

Özer, çeşmede yaptıkları ön sonuçlara göre yapının Helenistik Dönem'de inşa edilerek Roma Dönemi'nde özellikle milattan sonra 2 ve 4. yüzyılda kentin en parlak olduğu dönemde yoğun olarak kullanıldığını dile getirdi.

Geçen yıl da Agora'da kazı çalışması yaptıklarını anlatan Özer, bu sene önceliklerinin Geleceğe Miras Projesi kapsamında Agora'daki dükkanların sınırlarını belirleyip zaman içerisinde her bir dükkanda ayrı ayrı kazı çalışmasını yürütmek olduğunu sözlerine ekledi.