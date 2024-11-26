Belediyeler ana okulu açamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP'li belediyeler tarafından açılan kreşleri kapatmak istediğini iddia etti. Bu iddialara yanıt Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakan Tekin, "Belediyelere gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değildir. Kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluğumuzun alanı dışındadır. Bizim herhangi bir belediyeye kreşi kapatın ya da şu kritere göre açın gibi bir şey söyleme durumumuz yoktur. Toplumu manipüle etmek için söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Bizim bahsettiğimiz ana okulları ve ana sınıfları ile ilgili yazıdır. Belediyelerin ana okulu ya da ana sınıfı açma gibi bir yetkisi yoktur" dedi.