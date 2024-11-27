Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup TBMM Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"GAZZE'DE KATLİAMIN DURMASI İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ"

Ayrıştıran değil birleştiren, ortak değerler etrafında toplumun tüm kesimlerini buluşturmaya çalışan siyasetle ülkemize hizmet etmek içerisinde olduk. Kardeşlik siyasetimizden, eser ve hizmet politikamızdan ödün vermedik. 14 Ağustos 2001'den beri Yunus Emre misali 'Gölüler yapmaya geldik' diyoruz. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin, huzurun hakim olması için gece gündüz koşturuyoruz. Türkiye küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü güçlendirmektedir. Bininci gününü bırakan Rusya-Ukrayna savaşı ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı dahil tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz.

İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de katliamın durması ve kalıcı ateşkesin tesisi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMENİN HAKLI GURURU VE HEYECANI İÇERİSİNDEYİZ"

Biz bu diplomatik hamleleri bu ülkenin ferdi olarak gerçekleştiriyoruz. Aziz milletimize en iyi şekilde hizmet etmenin derdindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda bayındır kılmanın derdindeyiz. Gayemiz millet, hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin haklı gururu ve heyecanı içerisindeyiz.

Söz verdik, ahdettik, sarsılmaz bir inançla hedefimize kilitlendik. Milletimizin desteğiyle Türkiye Yüzyılı hedefimize mutlaka kavuşacağız. Şu gerçeği de ıskalamıyoruz; ülkemizde maalesef kendisi tuğla üstüne tuğla koymayıp her işi eleştiren marazi bir muhalefet anlayışı mevcuttur. Ülkemizin hanesine yazdırdığımız her kazanımı bu zihniyete rağmen başardık.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: FETÖ'CÜLERE NASIL KOŞA KOŞA GİTTİĞİNİ BİLİYORUZ

Biz millete mahçup olmamak için umut ve sevda ile çalıştık. Önümüze çıkan engellerin üzerine üzerine yürüdük. Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık. Bugün de bu hastalıklı anlayışın yeni hezeyanlarıyla uğraşıyoruz. Bunlar için ayırdığımız her vaktin ziyan olduğunu biliyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermedikçe densizlik çıtaları yükseliyor. CHP'nin eski genel başkanının davalı olarak bulunduğu mahkeme salonunda savurduğu zırvalar, hakaretler bunun en son örneğidir. Karşımıza çıktığı bütün seçimleri kaybeden bu zat, sürgüne gönderilen biri. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Gündeme gelmenin yolunu bize sataşmakta, bizim üzerimizden prim yapmaktan görüyor.

Bu zatın FETÖ'cülere nasıl koşa koşa gittiğini biliyoruz. 15 Temmuz gecesinde de kahvesini yudumladı. ABD'de hamburgercide ne yaptığını ogün bugündür açıklayamadı.

Nereden tutarsanız tutun elinizde kalan bir başarısızlık, çapsızlık örneğiyle karşı karşıyayız. Bu zatın Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu masa arkadaşları, özellikle dile getirdikleri siyasi nezaketsizliktir.

"SİYASETİN ETİĞİNİ, TEAMÜLLERİNİ KAVRAYAMADI"

Sandıkta milletten yediği tokatın hırsı gözünü kör etmiş. Kaset kumpasıyla koltuğa getirildiği ilk günden beri bu zat, siyaset sanatını etiğini ve teamüllerini kavrayamadı. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Milletimiz Anadolu irfanı denen o engin ferasetiyle başına geleceklerini görerek bu derme çatma yapıya ülkeyi, evlatlarının geleceğini emanet etmedi.

Şimdi de partisinin kendisini attığı çukurdan çıkmak için bize sataşıyor. Sana bu kapıdan ekmek yok. Git yaptığın densizliklerin hesabını yargıya ver. Senin muhatabın yargıdır. Senin siyasi ihtiraslarına alet olmayız.

"ANAOKULU KREŞ AYRIMINI DAHİ BİLMİYORLAR"

Yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalır yanı yok. MEB bir yazı gönderiyor. Bu hatırlatma kanuni bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Tıpkı öğrenci bursları meselesi gibi burada da CHP bizzat kendisinin müsebbibi olduğu bir konuda istismar siyasetine sarılıyor.

Cehalet tek başına katlanabilir bir eksikliktir. Ama ukalalıkla yan yana gelince çekilmez bir hal alıyor. Son konuda sergiledikleri tablo tam olarak budur. Anaokulu kreş ayrımını dahi bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. Hadi okudular anladılar diyelim. Bu sefer de yalan ve iftira alışkanlığından kurtulamıyorlar.

Aslında bunların ciddiye alınacak hiçbir yanları yok ama biz ülkemiz adına üzülüyoruz.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Teğmenlerle ilgili konuda da aynı şeye sahne oluyoruz. Benim birincilere diploma vermemin değerlendirmesini yapıyorlar. Yapmam gereken onların diplomalarını vermektir.

Disiplinsiz elbette her yerde lazımdır. Söz konusu TSK olduğunda hayati öneme sahiptir. Komutanlarının talimatına rağmen disiplinsizlik yapan teğmenlerin yarın ne yapacağını kim bilebilir. Türkiye 1971 muhtırasını tecrübe etti. 1980 darbesini iliklerine kadar hissetti. Tüm bunlar varken disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak nedir? Bunu savunmak nasıl bir şuursuzluktur... Milletimizin göz bebeği olan ordumuzun yıpratılmasına eyvallah demeyiz."