Başkan Erdoğan’dan 15. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli mesajlar

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Küresel düzlemde ağırlık merkezi Batı'dan Asya'ya kayarken, bu fay hattında yaşanan kırılmanın etkilerini hepimiz hissediyoruz. Kriz ve çatışmalar küresel barışı tehdit ediyor.

Gazze'de ve Filistin topraklarında 14 aydır devam eden 50 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybettiği katliamın önüne geçilemedi. Mevcut İsrail yönetimi bölgedeki saldırılarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Buna mutlaka dur denilmelidir. Daha fazla kan dökerek, daha fazla bomba yağdırarak güvenlik sağlanamaz.