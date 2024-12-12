AB, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmayı ve Türkiye’nin oynadığı önemli rolü memnuniyetle karşıladı

AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'yle ilgili sorusunu yanıtladı. El Anouni, "AB, 11 Aralık'ta Ankara'da Etiyopya ile Somali arasında kabul edilen bildiriyi memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Anlaşmazlığın Afrika'nın tümündeki gerginliği azaltmada karşılıklı saygı ve diyaloğun önemini yansıttığını belirten El Anouni, "AB, uluslararası hukukta yerleşik ilkeler uyarınca Somali ve Etiyopya'nın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineliyor." diye konuştu.

El Anouni, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlaşmaya varılmasında üstlendiği önemli rolün farkındayız." ifadesini kullandı.

Sözcü, AB'nin ilgili tarafların daha fazla çabasını desteklemeye, arabuluculuk çabalarına katılımını sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.