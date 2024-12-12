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Haberler Gündem Cevdet Yılmaz: Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümü ülkemiz ve insanlık için gurur verici

Cevdet Yılmaz: Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümü ülkemiz ve insanlık için gurur verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesiyle ilgili, "Ülkemiz ve insanlık adına gurur verici bir tablo" dedi.

AA

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Cevdet Yılmaz: Somali-Etiyopya anlaşmazlığının çözümü ülkemiz ve insanlık için gurur verici

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha adil, barış ve refah içinde bir dünyanın mümkün olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adil ara buluculuğu ve ev sahipliğinde; Somali ve Etiyopya Cumhurbaşkanları, uzun zamandır süren ve iki komşu ülkeyi çatışmaya sürükleyecek ihtilafa diplomatik çözüm üzerinde uzlaştı.

Kavganın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz. Hayırlı ve diğer uluslararası sorunlara çözüm için örnek olmasını diliyorum."

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