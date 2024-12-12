İsrail ordusu, Gazze’de hastaneye giden doktoru başından vurarak öldürdü

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El Avde Hastanesinden yapılan açıklamada, ortopedi doktoru Cevde'nin hastane yolunda İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1057 sağlık çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu bu süreçte 34 hastane ve 80 sağlık merkezini hizmet dışı bırakırken, 162 sağlık kuruluşu ve 135 ambulansa saldırı düzenledi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 44 bin 835 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısının 106 bin 356 olduğu açıklandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.