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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Son dakika haberleri... Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından Şam'da normalleşme başladı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçti ve büyükelçiliğe Türk bayrağı çekildi.

AA

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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

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