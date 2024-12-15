İsrail askerlerinin Gazze’de bir okula düzenlediği baskında 15 kişi öldü

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri tanklar eşliğinde Beyt Hanun beldesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin top atışlarıyla birlikte rastgele ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın ve çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail ordusunun okula yönelik baskını devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 19 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Radvan, En-Nafak ve Ez-Zeytun mahallelerinde 3 evi bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, savaş uçaklarının, dün gece En-Nefak'ta Matar ailesine ait evi bombalaması sonucu 5 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Zeytun Mahallesinde Tavtah ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 3, Şeyh Radvan'da Aruk ailesini hedef alan bombardımanda ise 7 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçlerinin, Beyt Hanun beldesinde Sultan Abdulhamid Caddesine düzenlediği topçu saldırısında Halef ailesinden 2'si çocuk 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde bir okulun yakınındaki çadırı hedef alan hava saldırısında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Ayrıca Gazze'nin güneyindeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Refah kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesine yoğun ateş açtığını ve topçu saldırıları düzenlediğini aktardı.

İSRAİL'İN 436 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 976'YA YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak, 44 bin 976'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 436 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 46 kişinin hayatını kaybettiği, 135 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 976'ya, yaralı sayısının da 106 bin 759'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.