  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Şam'da kan donduran görüntü! Toplu mezar ortaya çıktı

Şam'da kan donduran görüntü! Toplu mezar ortaya çıktı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden sonra bölgede arama çalışmaları devam ediyor. Ülkenin başkenti Şam'da ortaya çıkan ve toplu mezarlık olduğu öne sürülen alan görüntülendi. Alanda bulunan 100'den fazla çukurda cesetlerin olduğundan şüpheleniliyor.

AA

Giriş Tarihi:

Şam’da kan donduran görüntü! Toplu mezar ortaya çıktı

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu öne sürülen alanı görüntüledi.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Şam’da kan donduran görüntü! Toplu mezar ortaya çıktı

AA ekibi, bu kapsamda başkentin güneydoğusunda, Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia edilen alanı görüntüledi.

Şam’da kan donduran görüntü! Toplu mezar ortaya çıktı

Alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki 100'ü aşkın çukurun mezar olarak kullanıldığından ve cesetlerin burada üst üste gömüldüğünden şüpheleniliyor.

Şam’da kan donduran görüntü! Toplu mezar ortaya çıktı

Çukurun etrafında bulunan kemik parçasının insana ait olduğu henüz bilinmezken, çukurların etrafında kıyafetler ve ayakkabı keşfedildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA