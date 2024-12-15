Suriye’nin başkenti Şam’da gönüllü gençler hastalara ve doktorlara umut oluyor

Gönüllü gençler, Şam'ın güneyindeki Mezze Mahallesi"nde bir evde bir araya gelerek ellerindeki kısıtlı imkanlarla yemek pişiriyor.

Gönüllüler, Beşşar Esad rejiminin hapishanelerinde gördükleri işkencenin fiziksel ve manevi izlerinin giderilmesi için hastanelerde tedavi altına alınanlar için pişirdikleri yemekleri hastalara ve doktorlara dağıtıyor.

Şam Devlet Hastanesi yanı sıra, Mevasa, Müctehed ve İbn Nefis hastanelerinde günlük 750 kişiye sıcak yemek dağıtan gençler, daha önce bir araya gelerek kentin sokaklarını kendi imkanlarıyla temizlemişti.

Gönüllülerden Sare Aşur, AA muhabirine, "Doktor ve hastalara sıcak yemek pişirip dağıtıyoruz. Esed rejiminin düşmesiyle eğlendik, sevindik. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek sokakları temizledik. Şimdi de yemek yapıp dağıtıyoruz. Önceliğimiz hapishanelerden çıkanların bir an önce sağlıklarına kavuşması. Bir olursak vatanımız yeniden ayağa kalkacak." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Nur Semiye de gençler olarak vatanları için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Benim elimden de yemek yapmak geliyor. Hastanelerde, hapishanelerden gelen birçok hasta var. Onlara destek olmak için yemek yapımına yardım ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.