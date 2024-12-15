Terör örgütüne ağır darbe! 2 bin 939 teröristi etkisiz hale getirildi

Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığında medya temsilcilerine yönelik Yıllık Değerlendirme Toplantısında, güvenlik, huzur ve barışı önde tutan çok yönlü, etkin bir savunma ve güvenlik politikasının takip edildiğini belirtti.

Çok boyutlu ve karmaşık hale gelen mevcut güvenlik ortamı ve bölgedeki kaotik gelişmelerin, Türk Silahlı Kuvvetlerini her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Güler, İstiklal Harbinden bu yana "en yoğun, en kapsamlı ve en etkili" faaliyetlerin icra edildiğini ifade etti.

Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" askeri harekatların yerine bugün, "sürekli ve kapsamlı" operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurulduğunu belirten Güler, şu bilgileri verdi:

"Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil bu yılın başından itibaren 2 bin 939 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca, yıl içerisinde 99 terörist de teslim olmuştur."

Nihai hedefin Irak ve Suriye sınırları boyunca Türkiye'ye tehdit olabilecek tüm terörist faaliyetleri kaynağında yok etmek ve terör belasını milletin gündeminden tamamen çıkarmak olduğuna vurgulayan Güler, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında terör örgütü tarafından önemsenen ve Suriye ile Kandil arasında kilit konumda olan bölgede 1136 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güler, operasyona ilişkin şu bilgileri de paylaştı:

"Pençe-Kilit Harekatında bugüne kadar toplam 3 bin 158 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 1327 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 957'si ağır silah olmak üzere 2 bin 421 muhtelif silah ve bu silahlara ait 910 binden fazla mühimmat ele geçirilmiştir."

"SURİYE'DE KALICI SİYASİ ÇÖZÜME ULAŞILACAĞINA İNANIYORUZ"

Suriye'de yaşanan olayların maddi, manevi, sosyal ve toplumsal yükünü en fazla çeken ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Güler, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'nin Suriye'deki güç boşluğundan yararlanarak bölgede terör devleti kurmaya çalıştığını kaydetti.

Suriye'deki son gelişmeleri en başından itibaren bölgedeki muhataplarıyla iş birliği ve koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerini belirten Güler, Suriye'de son gelişmeler ve ortaya çıkan duruma ilişkin ise "Muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması, keza rejimin kendisine iyi niyetle uzatılan eli tutmaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, şöyle devam etti:

"Yerel unsurların bu faaliyetlerinin öncesinde veya herhangi bir aşamasında ülkemizin bir dahli olmamıştır. Ayrıca, Suriye Milli Ordusunun Suriyeli muhaliflerden meydana geldiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında Suriye'deki ihtilafın bir tarafı olarak açıkça kabul edilen Suriye Geçici Hükümetinin bir parçası olduğunu ve bu hükümetin Savunma Bakanlığının emri altında çalıştığını da vurgulamakta yarar var.

Bu kapsamda, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki belirsizlikten faydalanmasına asla izin vermeyeceğimizi, bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Suriye'nin istikrarlı, demokratik ve siyasi açıdan birleşmiş müreffeh bir ülke olma vaktinin geldiğini ifade eden Güler, "Bunun için bizler de Suriye'de kapsayıcı bir anayasanın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, tam normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu çerçevede Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kalıcı siyasi çözüme ulaşılacağına da inanıyoruz." diye konuştu.

HUDUTLARDA 60 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Hudut hattında dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerin etkin şekilde kullanıldığı bilgisini veren Güler, hudutlarda 8 Hudut Tugayı ve 6 Hudut Alayında 60 bin personelin görev yaptığını söyledi.

Bakan Güler, "1 Ocak 2024'ten itibaren hudutlarımızda 93 bin 349 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 13 bin 551 düzensiz göçmen ile 280 terörist ve 801 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir." dedi.

Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda kendilerine verdikleri desteği deniz güvenliği alanında da vermeye başlayacaklarını bildiren Güler, bu amaçla Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin, Türk donanma gemileri refakat ve korumasında Somali'de görevlerine devam ettiğini anımsattı.

Çok sayıda kardeş, dost ve müttefik ülkeyle askeri çerçeve, eğitim, işbirliği ve yardım anlaşmaları imzaladıklarına vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, bugüne kadar 89 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması, 65 ülke ile Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması, 33 ülke ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalanmıştır. Ayrıca, 42 ülke ile Askeri Çerçeve Anlaşması ve 13 ülke ile Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması ve 14 ülke ile de Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolünün imzalanmasına yönelik müzakere süreci devam etmektedir."

Güler, 74 ülkeyle 216 ikili ve çoklu, yüz yüze ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, 28 yurt dışı ziyaretinde 24'ü savunma bakanı 55 görüşme yaptıklarını bildirdi.

"RUM YÖNETİMİNİN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ HASSAS DENGEYE ZARAR VERMEKTE"

Yunanistan'la ilişkilere değinen Güler, "Akdeniz ve Ege Denizi'ni ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan, işbirliği içerisinde bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz." dedi.

Kıbrıs konusunda ise bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç elde edilemediğine işaret eden Güler, "Kıbrıs adasında dengeleri bozabilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da yaşananlar sonrası Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin silahlanma faaliyetleri, Ada'daki hassas dengeye zarar vermektedir." açıklamasında bulundu.

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında "Savunma İş Birliğine İlişkin Yol Haritası" anlaşması yapıldığını anımsatan Güler, bu tutumun ABD'nin Kıbrıs Adasına yönelik tarafsızlığına zarar verdiğini dile getirdi.

Bakan Güler, "ABD'nin 2020 yılında aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını açıklaması da kabul edilemez bir durumdur. Ada'da tek ve kesin çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir." diye konuştu.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail'in, bugüne kadar alınmış kararlara rağmen, bölgede haksız ve hukuksuz uygulamalarına, masum sivilleri, özellikle çocukları hedef alan katliamlarına devam ettiğini, Filistinlilere "devlet terörü" uyguladığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları ve İran ile yaşadığı gerginlik tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmış, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu da göstermiştir. Zira İsrail, işgalci zihniyetini her fırsatta ve gittikçe artan bir saldırganlık ve hukuk tanımazlıkla ortaya koymaktadır. Öyle ki, Suriye'de meydana gelen son gelişmeler sonrası İsrail'in Golan tepeleri bölgesindeki yeşil hattı işgali ve Şam'a yönelik saldırıları, bu konudaki haklılığımızın son göstergeleridir. Uluslararası camianın bölgeyi büyük bir tehlikeye sürükleyen bu saldırgan devlete karşı daha da somut adımları bir an önce atması gerekmektedir."

Öte yandan, İsrail'in saldırganlığı altında zor durumda kalan Gazze'ye ve Lübnan'a yapılan insani yardımlar kapsamında, 19 uçak ve 11 gemi ile 275 bin 160 ton yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini söyledi.

140 TATBİKAT İCRA EDİLDİ

Karadeniz'e en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye'nin "bölgesel sahiplik yaklaşımı" çerçevesinde faaliyetlerin yürütüldüğünü kaydeden Güler, NATO kuvvet yapısına, misyon, operasyon ve karargahlarına da katkı sağlamaya devam ettiklerini anlattı.

Bakan Güler, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan itibaren 39'u NATO, 32'si milli, 48'i davet ve 21'i özel olmak üzere 140 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. 2024 yılında Kara Kuvvetlerimiz 10 bölgede aynı anda harekat icra etmiş ve etmekte, Deniz Kuvvetlerimiz 125 bin 766 saat seyir gerçekleştirmiş, Hava Kuvvetlerimiz 72 bin 965 sorti, 143 bin 726 saat uçuş yapmış, farklı coğrafyalarda 70 bin personel ile 20 görev icra edilmektedir.

1 Mayıs-30 Kasım 2024 arasında Orman Genel Müdürlüğünün talebine istinaden 35 büyük orman yangınına 114 helikopter ile 3 bin 558 sorti ve 7 bin tondan fazla su atımı yapılarak destek sağlanmıştır."

Savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktayı anlatan ve örnekler paylaşan Güler, TF-2000 hava savunma harbi muhribi ile milli uçak gemisinin tasarım faaliyetlerinin devam ettiğini, gelecek yılın ilk aylarında, bu iki proje kapsamında sac kesme faaliyetlerinin yapılmasını planladıklarını belirtti.