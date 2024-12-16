Esad rejimi sonrası hayat normale dönüyor

SURİYE'DE Esad rejiminin devrilmesinin ardından okullarda ilk eğitim-öğretim dönemi başladı. Çocuklar, önceki rejimin bayrak marşı yerine ilk kez özgürlük şarkıları eşliğinde derslerine girdi. Suriye'de bu değişiklik halk tarafından coşkuyla karşılanırken, ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad ise ülkeden kaçtı. Normalleşme aşamasındaki ülkede muhaliflerin ilan ettiği sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla öğretmenler ve öğrenciler için ilk eğitim-öğretim dönemi başladı.

İŞ YERLERİ AÇILDI

ŞAM'DA eğitim-öğretim yılının başladığı bin 260 öğrencili Muhammed Bedi El Kesim İlköğretim Okulu'nda camlarda bulunan Beşar Esad'ın fotoğrafları tek tek öğretmenler tarafından çıkarıldı. Şam sokaklarında da esnaf, tekrar dükkanlarını açtı ve satış yapmaya başladı. Hayat yavaş yavaş normale dönerken, Esad rejiminin ardından ortaya çıkan korkunç detaylar da açıklanmaya devam ediyor. Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin yerel saatle 16:00 ve 05:00 saatleri arasında uyguladığı sokağa çıkma yasağı da iptal edildi.