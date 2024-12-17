FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 11 yıl geçti

7 Şubat 2012'deki MİT kumpası planında başarısız olan FETÖ, 17-25 Aralık kumpası için düğmeye bastı.

İstanbul'da görev yapan FETÖ'cü savcılar, 6 Mart 2012'de 40'tan fazla kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açtı. FETÖ, bu soruşturmayı tam hakimiyet kurduğu özel yetkili savcılıkta sürdürdü.

Kanuna aykırı yürütülen soruşturmada, 25 Aralık 2013'e kadar birçok usulsüz dinleme kararı verildi. Haklarında soruşturma yapılması kanunen izne tabi olan veya mümkün olmayan başbakan, bakan ve üst düzey devlet idarecileri hukuka aykırı dinlenerek, şüpheli olmadıkları dosyaya eklendi.

Örgüt üyeleri bu dosyayı kendi himayesinde tutup başka bir savcı veya hakimin kontrolüne bırakmayarak uzun soluklu dinlemeler yaptı. Buradaki bazı dinleme kararları 24-25 kez uzatılırken, bazı kararlar sahte isimler adına alındı.

Örgütün, soruşturma kapsamında dinlediği bazı iş insanlarının özel bilgilerini ileride kullanmak üzere topladığı değerlendirildi.

Terörle bağlantısı olmayan soruşturmada, FETÖ mensubu polislerce fezleke hazırlanarak, bazı iş insanlarının terör örgütünün finansörü gibi gösterildiği, Başbakan ile MİT Müsteşarı'nın da bu kişilerle irtibata geçtiği algısı yaratıldı.

FETÖ firarisi, 25 Aralık kumpasının başındaki dönemin savcısı Muammer Akkaş, 17 Aralık 2013'te polise verdiği talimatla soruşturmanın sonlandırılması ve fezlekesinin kendisine gönderilmesini istedi.

Aynı gün, firari FETÖ üyesi eski savcı Zekeriya Öz'ün de kumpas soruşturması için harekete geçmesiyle İstanbul'da, bazı bakanların yakınları, Halkbank Genel Müdürü ve iş adamlarının da içinde olduğu toplam 89 kişi gözaltına alındı.

Bu operasyon sonucunda 26 kişi tutuklanırken, soruşturmada delil olarak sunulan, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş izleme görüntüleri, çeşitli medya organlarına servis edildi.

FETÖ'CÜ SAVCININ GÖZALTI TALİMATINI EMNİYET VE JANDARMA İŞLEME KOYMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, 25 Aralık kumpasının duyulması üzerine 24 Aralık'ta operasyona hazırlanan FETÖ'cü savcı Akkaş'tan bilgi istedi. Akkaş, Başsavcının talimatına uymayarak 25 Aralık sabahı ikinci kumpas operasyonunun düğmesine bastı. 25 Aralık operasyonunda farklı bir gelişme yaşanarak, Akkaş'ın gözaltı talimatı, emniyet ve jandarma ekiplerince işleme koyulmadı.

Talimatları yerine getirilmeyince FETÖ'nün medya mensuplarını kullanarak operasyon bilgilerini sızdıran Muammer Akkaş, adliye önünde kanuna aykırı olarak basın açıklaması yaptı.

Kara propaganda için 17 ve 25 Aralık'a ait soruşturma dosyasında olanlar, montajlananlar hatta dosyada olmayan ses kayıtları, örgütün sosyal medya hesaplarında gerçekmiş gibi paylaşılmaya başlanarak, algı operasyonuna hız verildi. Örgüt üyeleri de o dönem Başbakan olan Erdoğan'ın yurt dışına kaçtığı yalanını ortaya atarak, örgütün amacına hizmet eden algı faaliyeti yürüttü.

Seçilmiş meşru hükümete karşı FETÖ tarafından yapılan yargı darbesi girişimi sonrası, devletin gösterdiği refleksle örgütle mücadeleye hız verildi. Kumpas dosyasında tutuklananlar tahliye edilirken, FETÖ üyesi kişiler tek tek yakalanıp yargı önüne çıkarılmaya başlandı.