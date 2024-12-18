Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikati, Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgemizde huzur sağlanamaz. İsrail hükümetinin bu gerçeği anlamadığına şahit oluyoruz. Türkiye İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnan'ın arkasında durmuştur. Bu süreçte Sayın Mikati ile düzenli olarak iletişim halindeydik.

"SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizin geliştirilmesi noktasındaki konuları ele aldık. Aziz kardeşimle Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdik. Suriye'de artık yeni bir dönem başlamıştır. Birlikte hareket etme konusunda mutabıkız. Suriye'deki kargaşanın sıkıntısını 13 yıldır tüm bölge çekmiştir. Suriye'nin yeniden imarıyla günlük yaşamın şekillenmesi önceliğimizdir.

"SURİYE'NİN İSTİKRARI BÖLGENİN İSTİKRARI"

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması başka bir husus. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir husustur. Hedefimiz Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmaktır. Türkiye, Suriye halkının yanında duracak ve gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Bu dönem birlik içinde karşılıklı uzlaşı ile hareket edilmesi gereken kritik bir dönemdir. Türkiye ve Lübnan olarak ortak hedefimiz Suriye'yi yeni bir şevk ile ayağa kaldırmaktır. Bu sürecin başarıyla sonuçlanması için uluslararası toplumun güçlü desteğine ihtiyaç var.