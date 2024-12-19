ABD sokaklarında maymun istilası

ABD'de polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Orange City sokaklarında çok sayıda maymun görüldüğünü bildirdi.

Yetkililer, halka maymunlara yaklaşmamaları ve onları beslememeleri uyarısı yaparak hayvanları görenleri, Florida Balık ve Yaban Hayatını Koruma Komisyonu ile iletişime geçmeye çağırdı.

Yetkililer, hangi tür maymunların görüldüğüne ilişkin bilgi paylaşmadı.

Görgü tanıklarından Colin Innes, CBS News'e yolda ilerlerken ağacın üzerinde maymun gördüğünü söyledi.

Innes, "Biraz daha yaklaştım ve benden yaklaşık 30 metre uzakta bir maymunun olduğunu fark ettim. İnanın bana, bu burada düzenli olarak görebileceğiniz bir şey değil. Bu yüzden şok oldum." dedi.

Florida Balık ve Yaban Hayatını Koruma Komisyonu, 2017'de yabani maymunları beslemenin yasaklandığını duyurmuştu.