“Anadoludakiler, ulusal bir seferberliktir”

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayesinde gerçekleştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen 'Anadoludakiler Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen belgesel tanıtım programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, "Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini, dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır" dedi