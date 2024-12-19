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İngiliz milletvekili: Filistin'i tanımamız ahlaki ve yasal zorunluluk

İngiltere Parlamentosundaki "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Ayoub Khan, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun, Filistin devletinin tanınması gerektiğine inandığını belirterek, ülkesinin Filistin'i tanımasının hem ahlaki hem de yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

AA

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İngiliz milletvekili: Filistin’i tanımamız ahlaki ve yasal zorunluluk

Aralarında eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bulunduğu Gazze'ye destek veren 5 bağımsız milletvekilinin parlamentoda kurduğu "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Khan, parlamento binası önünde değerlendirmelerde bulundu.

Khan, uluslararası toplumun, Filistin halkının yarım asırdan fazla süredir yaşadığı büyük acılara şahit olduğuna değinerek, geçen eylülde parlamentoda kurulan "Bağımsız İttifak" grubunun, Filistin halkının yanında olduğunu ve Filistin yanlısı duruş sergilediğini söyledi.

Siyasetçilerin, artık hizmet ettikleri toplulukların görüşlerini temsil etme yeminlerine sadık kalma zamanı geldiğini vurgulayan Khan, "İngiliz halkının büyük çoğunluğu, Filistin devletinin tanınması gerektiğine inanıyor. Bu, hem ahlaki hem de yasal zorunluluktur" dedi.

İngiltere'nin Filistin devletini resmen tanıması için kurulan "Bağımsız İttifak" grubunun kurucuları arasında yer alan Khan, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek yılın ilerleyen dönemlerinde, Filistin devletinin tanınması için parlamentoda bir tartışma yürüteceğiz. Meslektaşım Shockat Adam, (Filistin devletinin tanınmasını talep eden) yasa tasarısı sundu ve bu tasarının kabul edilmesi gerektiğini savunacağız. Parlamentodaki diğer milletvekillerinden bu yasa tasarısını onaylamaları için mümkün olduğunca fazla destek toplamaya çalışıyoruz."

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