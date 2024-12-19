İsrail askerlerinin Nablus’ta açtığı ateş sonucu 1 ölü, 4 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açması sonucu 80 yaşındaki Halime Ebu Leyl'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise kimliği henüz bilinmeyen bir Filistinlinin İsrail askerlerinin ateş açtığı sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Söz konusu olaylarda 4 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.