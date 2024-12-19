Kanada’da maliye bakanının istifası, hükümeti yeni bir kargaşaya sürükledi

Kanada'da gelecek yıl ekim ayına kadar yapılması gereken seçimler öncesi iktidardaki Liberal Parti anketlerde gerilerken, ülkede maliye bakanının yıllık mali güncellemeyi sunmasına saatler kala istifası yeni bir şok dalgasına neden oldu.

Maliye Bakanı Chrystia Freeland, pazartesi günü Başbakan Justin Trudeau'nun artık maliye bakanı olarak görev yapmasını istemediğini söyleyerek kendisine kabinede daha düşük bir pozisyon teklif etmesi sonrasında istifa etti.

Trudeau ile son birkaç haftadır Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda fikir ayrılığına düştüklerini belirten Freeland, "tek dürüst ve uygun yolun istifa etmek olduğu" sonucuna vardığını kaydetti.

Freeland, istifa mektubunda Donald Trump'ın tarife tehditlerine de işaret ederek, bu tehdidin son derece ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Kanada'da "seçmenleri geri kazanma taktiği gibi görülen" ve 14 Aralık 2024-15 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan belirli gıda ve tatil ürünleri için iki aylık vergi tatili dönemine girilmesi de Trudeau ile Freeland arasında bütçe açığını büyüteceği gerekçesiyle anlaşmazlığa yol açmıştı.

İstifa mektubunda "Kanada Takımı" yaklaşımını benimsemek gerektiğini vurgulayan Freeland, Trudeau'nun harcamaları artırma isteğinin Trump'ın uygulamakla tehdit ettiği gümrük vergilerinin vereceği zarara dayanma kabiliyetini tehlikeye atabileceğini savunuyordu.

Böylelikle ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Trump'ın ülkeye yönelik tehditlerinin mali olarak nasıl yönetileceğine dair anlaşmazlık Freeland'ın istifasının önünü açmış oldu.

İstifa sonrası, Trump ile tarifeler konusunda gerçekleştirdiği görüşmede Trudeau'ya eşlik eden Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, maliye bakanlığına atandı.