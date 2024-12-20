Bakan Fidan: Hakimiyet değil iş birliği önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Cezire'nin İngilizce kanalına konuk oldu. Programda ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'de "dostane olmayan bir devralma" gerçekleştirdiği yönündeki açıklamasına ilişkin bir soru alan Fidan, "Burada 'devralmak' demek doğru olmaz. Çünkü Suriye'de olanları bu şekilde tanımlamak büyük bir hata olur. Suriyeliler için bu bir 'devralma' değildir. Çünkü ortada bir devralma varsa bu ancak Suriyelilerin iradesinin devralınmış olması demek olacaktır" dedi.

"DERS ÇIKARILMALI"

Türkiye'nin Suriye'yi yönetecek güç olarak karakterize edilmesinin doğru olup olmayacağı yönündeki bir soru alan Fidan, "Bu görmek isteyeceğimiz en son şey olur. Çünkü bölgemizde yaşananlardan büyük dersler çıkarıyoruz. Hakimiyet kültürü, bölgemizi mahvetti. Bu nedenle ne Türk hakimiyeti, ne İran hakimiyeti ne de Arap hakimiyeti. Bunların hiçbiri çözüm değil. İşbirliği esas olmalı" dedi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) sınır ötesi operasyon yapacağı haberlerine ilişkin konuşan Fidan, "Bildiğiniz gibi, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG, Türkiye için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ancak YPG, işgal ettiği bölgelerde hakimiyetini sürdürmek için kendisini Batı'ya DAEŞ'e karşı mücadelede yardımcı olan bir grup olarak sunuyor. Bunun, onların gerçek kimliğini yanlış bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Orada bir terör örgütü olarak bulunuyorlar. Eğer DAEŞ'e karşı olan her grubu kutsallaştırırsanız, o zaman bölgedeki diğer devletleri ve grupları da hesaba katmamız gerekir. YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğu gerçeğini görmezden geliyorlar" dedi.