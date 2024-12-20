Başkan Erdoğan: Kirli oyunlara rağmen yolumuzdan dönmedik

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kandil'den yönetilen belediyelere izin vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, "Bölücü örgütün, demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak şehirlerimize ve belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Demokrasi ile terör aynı kapta asla duramaz. Sen seçil biz belediyeyi Kandil'den yönetelim anlayışına en küçük bir müsamahamız yoktur." dedi. Dünya sırtını dönerken Türkiye'nin Suriye'nin yanında olduğunu belirten Erdoğan, "Bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sevgili Mardinliler, aziz dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, genç kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Rabbim Mardinli kardeşlerimizin yolunu bahtını açık etsin. İl kongremiz Mardin'e, ülkemize hayırlı uğurlu olsun.

Teşkilatımıza emek verip bu dava uğrunda ter döküp vefat eden yol arkadaşlarıma rabbimden Rahmet diliyor, görevi devralanlara başarılar diliyorum.

"MARDİN ASLA SIRADAN BİR ŞEHİR DEĞİLDİR"

Mardin asla sıradan bir şehir değildir. Mardin'in bir mahallesi Bursa ise diğeri Halep'tir Humustur. Bir nakışı Artuklu ise diğeri Osmanlı'dır. Kimse heves etmesin, Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz, Mardin'e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin üzerinde hesap yapanlar dün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacak. Mardin inşallah Türkiye Yüzyılı'nda da dağ gibi yerinde duraça, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır.

Bundan 23 yıl önce uzun ince bir yola çıktık, milletin umutlarını yeşertmekti gayemiz. Türk Kürt Arap Zaza, Alevi... Biz hep birlikte Türkiye'yiz dedik.

"AK PARTİ'NİN HAMURU SAMİMİYET İLE YOĞRULMUŞTUR"

Yolumuz kardeşlik yoludur, refah kalkınma huzur yoludur dedik. Bizim ile aynı yöne bakan, aynı ideallere inanan herkese kapımızı açtık. Hayat tarzı, mezhep, etnik köken üzerinden yapılan ayrımları elimizin tersi ile ittik. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen yapıcı olmaya gayret ettik. Laf üretmeyi değil iş üretmeyi ilke edindik. Nefesimizin yettiği kadar milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi anlatmaya çalıştık. Bizden çok eserlerimiz konuşun istedik. Seçim dönemlerinde tehdit ederek değil projelerimiz ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüze çekilen setleri yıkarak, engelleri aşarak bu günlere kadar geldik. Kirli oyunlara, saldırılara ve ihanetlere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasından sapmadık. AK Parti'nin hamuru samimiyet ile yoğrulmuştur.

AK Parti'nin en büyük özelliği görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. Her insan gibi bizim de hatalarımız olmuş olabilir. Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı hürmetsizlik etmedik. İster vesayet odakları ister gayrimeşru yapılar tarafından olsun milli iradenin tasavvut altına alınmasına izin vermedik.

"TERÖRDEN NEMALANLAR TERÖRÜN BİTMESİNİ ASLA İSTEMEDİ"

Var oluş gayemiz milletimizin asırlık beklentilerini hayata geçirmektir. Reformlarla, sessiz devrimler ile, düzenlemeler ile bu misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi bedelleri ödediğimizi Mardin iyi biliyor. Bu uğurda kimlerin karşısına dikildiğimizi Mardin çok iyi biliyor. Tek parti faşizminin mirasçısı CHP'nin neler yaptığını hatırlıyoruz. Demokrasimizin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP'ye vagon olanların provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalanlar terörün bitmesini asla istemedi. Demokrasinin güçlenmesini istemediler.

EY BATI SİZ NE YAPTINIZ?

Dünyanın sırtını döndüğü Suriye'ye sırtımızı dönmedik. Bizim kültürümüzde ensar olmak farklı bir şey. Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Arzu eden gönüllülük esasına göre dönebilir dedik.

CHP SEÇMENİ BAY KEMAL'İ ARAR HALE GELDİ

CHP'de genel başkanlar değişse de cehalet devam ediyor.