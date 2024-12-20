Hatay’da sınır kapılarında dönüş yoğunluğu

"YENİ BİR HAYAT KURACAĞIZ, ÇOK HEYECANLIYIM"

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş için bekleyen Hüseyin Musa, AA muhabirine, 2019'da geldiği Türkiye'den memleketi Şam'a gitmek üzere ayrıldığını söyledi.



Türkiye'de kaldığı sürece Şanlıurfa'da ikamet ettiğini belirten Musa, "Çok şükür savaş bitti, Esed gitti. Türk milletine, devletine,

Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim. Annem, babam, tüm akrabalarım Şam'da. Yeni bir hayat kuracağız, çok heyecanlıyım." dedi.



Muhammed El Bekur da yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de olduklarını ve 7 kişilik ailesiyle İdlib'e döndüğünü dile getirerek, Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür etti.



12 yaşındaki Muna Elşindi de ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



