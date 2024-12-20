Manisa ve Muğla dahil 5 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 5 organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada Manisa'da E.K'nin, Erzurum'da E.A'nın, Kırklareli'nde M.T'nin, Muğla'da R.T'nin ve İstanbul'da T.K'nin elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Hücre" operasyonlarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda 38 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 3'ünün işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz, durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.