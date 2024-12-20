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PKK/PAJK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

PKK/PAJK sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK sözde Cezire bölge genel sorumlusu 'Nesrin Amed' kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. MİT, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebiyle hedef listesindeki Kızılkaya'yı saha ajanları ile uzun süre takip ediyordu. Son olarak PKK/ PAJK sözde Cezire bölge genel sorumlusu görevinde bulunan terörist, uygun koşulların oluşmasının ardından Suriye'nin Kamışlı kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist Yayla Kızılkaya, özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütlenme eğitimleri veriyordu.
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