  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Başkan Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, geç kalmış bir ihtiyaçtır

Başkan Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, geç kalmış bir ihtiyaçtır

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan, 'STK Temsilcileriyle Buluşma' programında açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır" açıklamalarında bulunan Başkan Erdoğan, "Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır. Bu yönde atılacak adım Türkiye Yüzyılı hedefine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır" dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, geç kalmış bir ihtiyaçtır

Son dakika haberleri...Başkan Erdoğan, 'STK Temsilcileriyle Buluşma' programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları....

Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz. Siyaset felsefemizde ayrımcılık yoktur. Sandıktan birinci çıkmak önemlidir. Ama aslolan milletin hayır duasınıa alabilemektir. Her alanda hiç umulmadık başarılara imza attık. Dünay değiştikçe insanın aynı kalması fıtrata aykırı bir durumdur. Siyasetin görevi sorulara makul cevaplar üretmektir.

Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır. Bu çağrıyı ülkemizin yeni anayasaya ihtiyacı olduğundan yapıyoruz. Muhalefet ise sorunun büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. Yeni anayasa geç kalmış bir ihtiyaçtır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA