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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan hayatını kaybeden milli sporcu Yazgan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.

AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan hayatını kaybeden milli sporcu Yazgan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Judo Milli Takım sporcumuz Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan milli sporcularımıza da acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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