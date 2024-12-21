FETÖ’nün oyununu Turkuvaz Medya bozdu! Hainlere karşı mücadele eden yargı mensupları konuştu

FETÖ'nün yolsuzluk görünümlü darbe girişimi olan 17 Aralık kumpasının üzerinden 11 yıl geçti. Fetullahçı Terör Örgütü, elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, o dönem Başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti Hükümeti'ni hedef aldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerine 3,5 ay kala başlatılan operasyon kapsamında, hükümet üyeleri ve çevreleri hukuk dışı yöntemlerle dinlendi, ses ve görüntü kayıtları montajlanarak servis edildi."Reza Zarrab grubu", "Fatih Belediyesi" ve "TOKİ grubu" olarak yürütülen 3 ayrı soruşturma aynı gün başlatıldı. Süreç içinde FETÖ'cü polisler görevden alındı, ağır ceza mahkemelerinde yargılanarak onlarca yıl hapis cezasına çarptırıldılar.