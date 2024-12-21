FETÖ’nün oyununu Turkuvaz Medya bozdu! Hainlere karşı mücadele eden yargı mensupları konuştu

ZEKERİYA ÖZ'ÜN HUKUK BİLGİSİ ZAYIF, POHPOHLANMAYI SEVERDİ

FETÖ'nün etkisindeki savcıların hukuk bilgisinin zayıf olduğunu belirten Çolakkadı, firari savcı Zekeriya Öz hakkında şu ifadeleri kullandı: Kendi adamlarının lehine yayınlar yaptırarak, belli makamlara gelmelerini sağlamıştır. Bazı kamu görevlilerini hiç hak etmedikleri halde, abartılı yayınlarla göklere çıkarmış, dokunulmaz hale getirmiştir. Mesela İstanbul Adliyesi'nde bir savcının (Zekeriya Öz) nasıl meşhur edildiği, bu yolla nasıl hukuksuz işler yaptırıldığı herkesin malumudur."

Halbuki bu savcı hukuk bilgisi ve adalet duygusu zayıf, pohpohlanmayı seven birisiydi. Yine İstanbul Adliyesi'nde bir savcı (Muammer Akkaş) adliye içinde bildiri dağıtacak kadar mesleki vakarını kaybetmişti. Bu örnekler adalet terazisini en doğru kullanması gereken yargı mensuplarını bile nasıl bir saplantı içinde olduğunu göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Bunlar münferit örnekler değildir. O tarihlerde böyle saplantı içinde binlerce yargı mensubu ve kamu görevlisi vardı.