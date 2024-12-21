Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail Filistinleri öldürüp cesetlerini sokağa atıyor

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin cenazelerine sağlık ekiplerinin ulaşmasını engellediği ve her yaklaştıklarında doğrudan ambulans ve kurtarma ekiplerini hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ayrıca, yıktığı evlerin enkazı altında çürüyen binlerce Filistinlinin naaşlarına sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını da engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan devletlerin acilen harekete geçmesini ve İsrail'i uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye zorlamasını gerektirdiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sivil savunma ekiplerinin, Filistinlilerin iskelete dönüşmüş cesetlerini bulduğu Zeytun Mahallesi, Şucaiyye, Tel el-Heva, Cibaliya bölgesi, Tel ez-Zater, Beyt Hanun, Han Yunus ve Refah'ın çeşitli bölgelerinde bazı vakalarda köpeklerin cesetleri yediği görüldü."

Uluslararası Kızılhaç Komitesine, savaş zamanlarında cesetlerle ilgili kuralların uygulanması için İsrail'e baskı çağrısında bulunulan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünden de "hayatını kaybeden kişilerin onurunu güvence altına alarak cesetlerin yönetimine ilişkin standart prosedürleri takip etmesi için İsrail'e baskı yapması" talep edildi.

Açıklamada, sivil savunma ve ilk yardım ekiplerine, uluslararası protokollere uygun olarak çatışma bölgelerinde serbestçe hareket etme ve Filistinlilerin Gazze Şeridi sokaklarına dağılmış cenazeleriyle derhal ilgilenme hakkının verilmesi gerektiği kaydedildi.