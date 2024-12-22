Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Güney Veziristan bölgesindeki terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedilerek, "Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan'ın Makeen kentinde dün güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.