Gazze’de can kaybı 45 bin 259’a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 443 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 259'a, yaralı sayısının da 107 bin 627'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ SON SALDIRILARINDA 17 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Musa bin Nuseyr Okulu, İsrail'in hava saldırısına maruz kaldı.

Saldırı sonucunda aralarında iki kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinli sivil yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okulun bahçesinde kurulmuş yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırları hedef aldığını, saldırı sonucu çıkan yangında birçok çadırın yandığını, okula ait binaların da zarar gördüğünü aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin güney kesimlerine yoğun topçu saldırılarında bulundu. İsrail askeri araçlarından açılan ateşin yanı sıra, bölgeye duman bombaları da fırlatıldı.

Sağlık kaynakları, İsrail'in Cela Caddesi'ndeki bir aracı hedef aldığı saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve yaralananların olduğunu aktardı.

Han Yunus kentinin orta kesimindeki bir apartman dairesine İsrail helikopterleri tarafından düzenlenen saldırıda ise bir Filistinli çiftin hayatını kaybettiği, enkaz altında kalanların olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki bölgelerde de İsrail hava saldırıları devam ediyor. Hava bombardımanları sonucu kimlikleri bilinmeyen 3 kişinin öldüğü kaydedildi.

İSRAİL'İN CİBALİYA KAMPI'NA SALDIRISINDA 4'Ü ÇOCUK 5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu bir gruba saldırısında 4'ü çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirirken, 5 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivillerin bir arada olduğu topluluğu bombaladı.

Saldırıda 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Öte yandan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şeyh Zayid bölgesinde patlayıcı yüklü robotlarla düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.