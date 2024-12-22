Genelge gönderildi! Suriyelilerin dönüşlerini kolaylaştıracak adımlar devrede

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımları devreye aldıklarını belirterek, "Geri dönüşlerin güvenli, hızlı ve etkin şekilde sağlanmasına yönelik her türlü çalışmayı hassasiyetle sürdürüyoruz. Uygulamada karşılaşılan bazı engelleri de hızla aşmak için diğer bakanlıklarla birlikte çalışıyoruz." dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı, Suriye vatandaşlarının geri dönüş işlemlerine ilişkin tüm gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine genelge gönderdi.

Genelgeyle, dönüşler sırasında yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesi ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi hedeflendi. Bu kapsamda, Suriyelilerin ülkeden çıkış işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla gümrük işlemleri, diğer ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yapılacak. Bunun için gümrük idareleri gerekli her türlü önlemin alacak.