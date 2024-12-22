Kabine yarın toplanıyor! Gündem asgari ücret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı yarın yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri arasında 2025 yılı asgari ücret artışı yer alırken, Suriye ve Filistin'deki son gelişmeler ile terörle mücadele konuları da masada olacak.

Kritik kararların alınmasının beklendiği toplantının ardından Başkan Erdoğan kameralar karşısına geçerek önemli mesajlar verecek.

FİLİSTİN'DEKİ İNSANİ KRİZ MASADA

Filistin konusu ise bölgesel diplomasi açısından öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Gazze'de yaşanan insani kriz, uluslararası arenada atılacak adımlar ve Türkiye'nin Filistin halkına yönelik yardımları, toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar çabalarını hızlandırmak adına uluslararası ortaklarla sürdürülen temasların sonuçları da değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusu, Kabine'nin değişmez gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde terörle mücadelede yapılan hamleler toplantıda ayrıntılı şekilde ele alınacak. İstihbarat raporları ve güvenlik birimlerinin sahadaki son duruma ilişkin aktarımları toplantıda yer alacak.

SURİYE'DE HANGİ HAMLELER YAPILACAK?

Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin arından bölgedeki son gelişmeler de toplantının ana gündem maddelerinden biri. Kritik toplantıda Suriye'de atılacak yeni adımlar masadaki en kritik konularda biri olacak.

ASGARİ ÜCRET DE MASADA

2024 yılı asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yürütülen toplantıların ardından, Kabine'de konunun nihai olarak ele alınması bekleniyor.