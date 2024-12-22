MHP lideri Devlet Bahçeli Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni’nde konuşuyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Siyaset ve Liderlik Okulumuz'un 20. Dönem Programı'na katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır.

Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.

TÜRKİYE YENİ YÜZYIL HEDEFLERİNE TIRMANIYOR

Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz.

Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır. Türkiye, bölgesel küresel kuvvet dengesini terse çevirdi. Türk milleti tarihi mirasla birleşti. Türkiye sahip olduğu güçle geleceğe kilitlenmiştir. Şuur kepeklerini indirenler görüş açımızı kapatıyor.

"BİZ TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ CUMHUR İTTİFAKI'YIZ"

Hadiselerin oyuncağı değil, tuzakları bozan dava meferleriyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Türkiye'nin güvencesi Cumhur İttifakı'yız. Sipariş telkinlere sonuna kadar kapalıyız. Hür ve bağımsız vicdanımızla ayırmayı ve bölmeyi reddeden siyasetimizle millete hizmet için tutuşuyoruz.