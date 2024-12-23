Erdoğan’dan yeni yatırım müjdesi

Başkan Erdoğan, önceki gün AK Parti 8. Olağan İl Kongresi sebebiyle Muğla'ya gitti. Erdoğan, kongrenin ardından Marmaris'te sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve muhtarlarla da bir araya geldi.

İHALELER YAPILACAK

Programda Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Muğla'nın sorunları hakkında bilgi sundu. Muğla ve Bodrum için önemli yatırımların ve projelerin hayata geçirileceğinin müjdesini veren Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bodrum Stadı ve spor salonu için arazi çalışmalarının tamamlandığını ve Fethiye Stadı için proje çalışmalarının bittiğini belirten Erdoğan, bu projelerin inşaatlarına başlanacağını vurgulayarak, "İnşallah bu projelerin de ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız" dedi.

Erdoğan, Muğla'daki diğer projelerle ilgili de bilgi verdi. Marmaris'te 2 bin kişilik spor salonu, gençlik merkezi ve tenis kortlarının inşaatına devam ettiklerini belirten Erdoğan, Menteşe ilçesinde 6 bin seyirci kapasiteli stadyum ve tartan atletizm pisti yapımı için bu ayın 26'sında ihale yapılacağını açıkladı. "Şimdiden hayırlı olsun" diyen Erdoğan, bu projelerin hayata geçmesinin Muğla'ya büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

MİLLET BAHÇELERİ

Sağlık alanında büyük adımlar atıldığını belirten Erdoğan, Muğla'da 12 sağlık tesisinin plan, proje ve ihale çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ayrıca, Muğla'da 6 millet bahçesi projesi olduğunu belirten Erdoğan, "Yatağan ve Seydikemer millet bahçelerimiz açılışa hazır hale geldi. Dalaman, Ula'daki Akyaka, Köyceğiz ve Ortaca'daki Sarıgerme millet bahçelerimizin projelendirme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bodrum'a yönelik su projelerini de açıklayan Erdoğan, Sandras İçme Suyu Projesi ile Muğla İl Merkezi'nin su ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek "Toplam 7,6 milyar lira maliyetli proje ile 7,32 milyon metreküp su depolanacak, günlük 45 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 80 kilometrelik isale hattı yapılacak" dedi. Ayrıca, Bodrum Barajı projesiyle yıllık 13,2 milyon metreküp su depolanacağını ve 135 bin metreküp arıtma kapasitesiyle Bodrum'un su sorununa çözüm getirileceğini açıkladı. Bodrum-Yalıkavak yolunun kalan 7 kilometrelik kısmının ihalesinin yapıldığını ve inşaat çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Erdoğan, Muğla'daki ulaşım projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Muğla-Kale yolu üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Yalıkavak yolunu 2025'te, Seydi Kemer- Kalkan ve Didim-Milas yolunu 2026'da, Söğüt-Seydikemer arasını ise 2027'de bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ÇÖZÜM YEREL YÖNETİM

Başkan Erdoğan, Muğla'daki yerel yönetimlerin içme suyu gibi temel sorunlara çözüm üretmediğini belirterek, "Görevi içme suyu sorununu çözmek olanlar, bunu görmezden geliyor" dedi. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde su sorunlarıyla nasıl başa çıktıklarını hatırlatarak, Muğla'daki yerel yönetimlere bu konuda adım atmaları gerektiğini söyledi.

'KALKINMASI IÇIN ÇALISIYORUZ'

ERDOĞAN, Muğla'nın kalkınması adına önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek şöyle söyledi: "Muğla'nın doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli çok yüksek. Ancak yerel yönetimler bu avantajları değerlendirme konusunda yetersiz kaldığını üzülerek görüyoruz. Biz ise Muğla'nın kalkınması ve sorunlarının çözümü için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."